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عدن - ياسمين التهامي - حزب المؤتمر بصنعاء يقر فصل عدداً من القيادات .. والبركاني يعلق ( الأسماء )!

أعلن حزب المؤتمر بصنعاء في اجتماع مشترك مع رؤساء الفروع واللجنة العامة للمؤتمر ، برئاسة صادق أمين أبو راس عن فصل 31 عضوا ، بسبب ما قالوا بأنهم مؤيدين ( للعدوان ) .

ونشر حزب المؤتمر بصنعاء الأسباب التي أدت إلى فصل تلك القيادات ، وكما تابع " اليوم برس " ، حيث جاء في تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي المقدم الى الاجتماع ان هؤلاء الاعضاء ارتكبوا المخالفات التالية حسب ما جاء في التقرير ، وكما يلي :

- الاضرار بالوحدة الوطنية .

- الخروج على الثوابت الوطنية والاخلال بمبادئ واهداف الثورة واحكام ونصوص الدستور .

- الدعوة الى اجتماعات خارج اطار التكوينات التنظيمية.

- الاضرار بوحدة المؤتمر .

- طرح الآراء خارج التكوينات التنظيمية في الوسائل الاعلامية .

- القيام بأعمال اخلت بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني وبرنامج عمله السياسي .

- الاخلال بواجبات العضوية .

- الاساءة الى المؤتمر عبر الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة.

والمرئية والتعمد في الاستمرار في ذلك .

وتابع التقرير بقوله : ونظرا لكل ما سبق وبعد مناقشة مستفيضة من قبل اعضاء اللجنة العامة ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات وافق الاجتماع على ما جاء في قرار هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي على فصل التالية اسماؤهم من عضوية المؤتمر الشعبي العام وهم :

1- سلطان سعيد البركاني

2- معمر الارياني

3- ناصر باعوم

4- ابتهاج الكمال

5- محمد عبدالمجيد قباطي

6- عبدالغني حفظ الله جميل

7- قاسم الكسادي

8- عبدالرحمن معزب

9- محمد مقبل الحميري

10- عبدالكريم السنيني

11- ابو الفضل الصعدي

حزب المؤتمر بصنعاء يقر فصل عدداً من القيادات .. والبركاني يعلق ( الأسماء )

اليوم برس - متابعات خاصة | الخميس ( 09-04-2020 ) الساعة ( 9:26:30 مساءً ) بتوقيت مكة المكرمة : 114



أعلن حزب المؤتمر بصنعاء في اجتماع مشترك مع رؤساء الفروع واللجنة العامة للمؤتمر ، برئاسة صادق أمين أبو راس عن فصل 31 عضوا ، بسبب ما قالوا بأنهم مؤيدين ( للعدوان ) .

ونشر حزب المؤتمر بصنعاء الأسباب التي أدت إلى فصل تلك القيادات ، وكما تابع " اليوم برس " ، حيث جاء في تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي المقدم الى الاجتماع ان هؤلاء الاعضاء ارتكبوا المخالفات التالية حسب ما جاء في التقرير ، وكما يلي :

- الاضرار بالوحدة الوطنية .

- الخروج على الثوابت الوطنية والاخلال بمبادئ واهداف الثورة واحكام ونصوص الدستور .

- الدعوة الى اجتماعات خارج اطار التكوينات التنظيمية.

- الاضرار بوحدة المؤتمر .

- طرح الآراء خارج التكوينات التنظيمية في الوسائل الاعلامية .

- القيام بأعمال اخلت بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني وبرنامج عمله السياسي .

- الاخلال بواجبات العضوية .

- الاساءة الى المؤتمر عبر الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة.

والمرئية والتعمد في الاستمرار في ذلك .

وتابع التقرير بقوله : ونظرا لكل ما سبق وبعد مناقشة مستفيضة من قبل اعضاء اللجنة العامة ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات وافق الاجتماع على ما جاء في قرار هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي على فصل التالية اسماؤهم من عضوية المؤتمر الشعبي العام وهم :

1- سلطان سعيد البركاني

2- معمر الارياني

3- ناصر باعوم

4- ابتهاج الكمال

5- محمد عبدالمجيد قباطي

6- عبدالغني حفظ الله جميل

7- قاسم الكسادي

8- عبدالرحمن معزب

9- محمد مقبل الحميري

10- عبدالكريم السنيني

11- ابو الفضل الصعدي

جديد اب برس

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12- مهدي علي عبدالسلام

13- عبدالوهاب محمود معوضة

14- عثمان حسين قائد مجلي

15- فتحي توفيق عبدالرحيم

16- عبدالقوي احمد عباد الشريف

17- احمد صالح العيسي

18- صغير حمود عزيز

19- صالح سميع

20- محمد حسين الدهبلي

21- محمد صالح عفيف الحميري

22- حاشد عبدالله الاحمر

23- احمد الصوفي

24- محمد عبدالله القوسي

25- عادل الشجاع

26- محمد المسوري

27- فيصل الشبيبي

28- فارس الصليحي

29- نورا الجروي

30- عبدالكريم المدي

31- عبدالقوي الشميري

وفي أول رد على ذلك التقرير لرئيس مجلس النواب التابع للشرعية سلطان البركاني ، حيث قال في حسابه على " تويتر " ، وكما تابع " اليوم برس " ، قال : " لستُ أدري إن كان مثيراً للحيرة أم للحسرة ان بعض من كانوا في المؤتمر تجرأوا وأدعو فصل بعض من قياداته واعضاءه ذلك حدث للأسف اليوم

من اقدموا على هذا الفعل العدمي هم الذين خانوا المؤتمر ووافقوا على إغتيال قائدهُ وأمينه وقد حاولنا نتفهم الظروف التي يعيشون في ظلالها رغم فعلهم الشنيع " .

كما قال البركاني في تغريدة أخرى : " انتظرنا ان يخرجوا من مباركة ما يفعله الحوثي الى الصمت لكنهم تحت طائلة الصمت مضوا في سخرية لا تُصدق وزعموا إصدار قرار لايمتلكون حق إصداره في مشهدٍ صار فيه الفرع يحكم على الأصل ولن نطبق اللوائح في حقهم على هذا الفعل فلم نزل في الطريق الى هزيمة الحوثي ثم نرى بعد ذلك ما كان من أمرهم. " .

*اليوم برس