رسمي : صنعاء تقدم اليوم مبادرة جديده تفاجى العالم بها ولصالح التحالف ( نص المبادرة )!

أفرجت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الخميس، عن 70 أسيرًا من المرضى والجرحى وكبار السن في مبادرة إنسانية من طرف واحد. وأوضح رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى في تغريدة لهُ أنهُ جرى الإفراج عن الأسرى بأمر من القيادة وتم تسليمهم للسلطات المحلية في المحافظات. وقال المرتضى "نأمل أن نرى من الطرف الآخر خطوات مماثلة وخصوصاً للحالات الإنسانية كونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره لا سمح الله". عبدالقادر

المرتضى@abdulqadermortd في مبادرة إنسانية من طرف واحد أفرجنا اليوم وبأمر من القيادة عن. (70) أسير من المرضى والجرحى وكبار السن. وجرى تسليمهم للسلطات المحلية في المحافظات.نأمل أن نرى من الطرف الآخر خطوات مماثلةوخصوصاً للحالات الإنسانية كونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره لا سمح الله. 386 3:33 PM - Apr 9, 2020 Twitter Ads info and privacy 161 people are talking about this #لجنة الأسرى#مبادرة إنسانية#من طرف واحد#مخاطر انتشار كورونامنذ ساعتين نشرة

