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عدن - ياسمين التهامي - انفجار ضاهرة غريبة تحصد ارواح 13 شااب في محافظة الضالع وسط تكتم حوثي ومصادر تترقب حالات جديدة !

قالت مصادر محلية في مديرية دمت، بمحافظة الضالع وسط اليمن، إن ثلاثة عشر شخصا توفوا خلال الثلاثة الأيام الماضية بنفس الأعراض المرضية.



وأوضحت أن المواطنين تفاجأوا الساعات ال 72 الفائتة بوفاة عدد من الشباب ينتمون لقرى ومناطق خاب والحقب والرباط والظاهرة والفارد بالمديرية.





وأشارت المصادر إلى محاولات تكتم من قبل المليشيا الحوثية التي تخضع المديرية لسيطرتها، في ظل مخاوف بين السكان أن تكون حالات الوفاة ناجمة عن دخول فيروس كورونا اليمن، خصوصا مع تضارب المعلومات المتداولة بين أبناء المديرية عن أسباب الوفاة.



وطالب مواطنون السلطات المحلية، التابعة للمليشيا، بالتحقيق وإطلاع المواطنين على نوبة الوفاة المفاجئة.

جديد اب برس

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