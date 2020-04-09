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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على شروط حزب الاصلاح التي طرحت في الرياض لايقاف ضرب النار.. والتزم هادي بتنفيذها تفاصيل الشروط !

كشف صحفي جنوبي عن الشرط الذي قدمة حزب الاصلاح للجنة الخاصة السعودية لتنفيذ جزء من اتفاق الرياض مشيرا الى ان الرئيس هادي تعهد بتنفيذ هذا الشرط ولذلك لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض حتى اللحظة.

وقال الصحفي صلاح بن لغبر في تغريدة على "تويتر": حزب الإصلاح يشترط على اللجنة لتنفيذ جزء من اتفاق الرياض تسريح كل القوات الجنوبية وقطع رواتبها بالكامل وشطب كل منتسبيها.

جديد اب برس

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واضاف: والدمية هادي تعهد في اجتماع واقسم انه سيشرد كل القوات الجنوبية بدون رواتب كما فعلوا في 94.

واشار بن لغبر في ختام تغريدته الى ان تلك الشروط هي من تسببت في عدم تنفيذ اتفاق الرياض.