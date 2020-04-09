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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تعليق رئيس وفد صنعاء للمفاوضات والمتحدث باسم حركة أنصار الله على هدنة الاسبوعين !

علق رئيس وفد صنعاء للمفاوضات والمتحدث باسم حركة أنصار الله ( الحوثيين ) محمد عبدالسلام، على إعلان التحالف بقيادة السعودية وقف شامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

واعتبر محمد عبدالسلام، في حديث لقناة الجزيرة ، الخميس ، إن الإعلان الصادر من دول التحالف ليس إلا مناورة سياسية وإعلامية، مؤكداً إن الموقف الصحيح هو إعلان وقف حقيقي للحرب وينعكس على الأرض والواقع.

جديد اب برس

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وأكد عبدالسلام، أن وقف الحرب في اليمن لا يمكن أن يمر عبر تهدئة مدتها أسبوعان.

وطالب عبدالسلام، التحالف بوقف الغارات الجوية والحصار "فاليمنيون يموتون بالسرطان والأوبئة"، مستغرباً من أن السعودية تريد أن تكون قائدة للحرب وطرفا في السلام.

وبخصوص رد الأمم المتحدة على رؤية صنعاء لوقف شامل وكامل للحرب قال: قدمنا رؤية للأمم المتحدة نشرت أمس ونحن بانتظار سماع الرد الرسمي.

وعبر عبدالسلام عن امله، أن يكون التحرك الحقيقي في وقف الحرب وفك الحصار قبل الحل السياسي.

وأضاف: نحن في موقف الدفاع وإذا توقف المعتدي عن قصفنا وحصارنا فلا مشكلة لدينا.

إلى ذلك اتهمت صنعاء , التحالف بتصعد عملياتها العسكرية بالتزامن مع سريان الهدنة التي كان التحالف قد اعلن عنها من ظهر اليوم الخميس .

وقال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع ان قوات الموالية للتحالف نفذت زحوفات على عدد من المناطق الحدودية منذ ساعات الفجر الأولى وحتى اللحظة، تحت غطاء جوي مكثف بالطائرات الحربية والأباتشي بأكثر من عشر غارات جوية.

واكد سريع انه تم التصدي لتلك الزحوفات وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

كما اكد جهوزية قواتهم التامة لمواجهة أي تصعيد على مختلف الجبهات .