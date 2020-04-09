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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • الفنانة هيفاء وهبي تثير جنون الشباب العربي بقبلة ساخنة وفستان فاضح ..شاهد • عاجـــل : مؤمرة خطيرة تستهدف الأن هذة الدولة العربية .. أمريكا تبدأ الأن إنزال قوات المارينز .. والامارات صهيونة العرب تصدم الجميع بموقفها المفاجئ ..(صور وتطورات طارئة الان) • شاهد : أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد • صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبرها المتابعون اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة ) Advertisements • عاجـــل : حدث مروع ومرعب في سماء السعودية قبل قليل ( شاهد الفيديو ) • عاجـــل : السعودية تسبق كل دول العالم وتعلن إكتشاف لقاح فيروس كورونا .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل البشرى السارة ..شاهد • عاجـــل : مذيع قناة الجزيرة "جمال ريان" يلاقي نفس مصير جمال خاشقجي .. تقطيع بالمنشار على الطريقة السعودية ..(صور) • عاجـــل : محمد بن سلمان يتخذ قرارا جديد بشأن عمه أحمد بن عبدالعزيز ..وتقرير استخباراتي يكشف ما الذي يحدث خلف الكوليس في السعودية ..(شاهد تفاصيل طارئة) • عاجـــل : أنباء عن وفاة حسن نصر الله فجر اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا ..وقناة تلفزيونية تكشف تفاصيل ماحدث والحزن يجتاح لبنان ..شاهد • خبر هام وردنا الأن : منظمة الصحة العالمية توجه فجر اليوم ندأ عاجل لجميع سكان العالم .. تناولو هذه الاطعمة اذا اردتم انقاذ انفسكم من فيروس كورونا القاتل ----------------------->تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتقبيل إحدى المعجبات بحفل رأس السنة بالقاهرة.

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