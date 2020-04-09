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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفلكي الخليجي الشهير “عادل السعدون” يفاجئ الجميع بتنبؤات مرعبة ويعلن: كوارث مروعة ستهز العالم خلال الأيام القادمة واندلاع حرب جرثومية تبيد البشرية

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