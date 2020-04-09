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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قوات سعودية ولا شرعية ولا اماراتية..انزال جوي مباغت لقوة عسكرية ضاربة سيطرت على 3 محافظات دون اية مقاومة (وثيقة + صورة)

دشنت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، سيطرتها على الموانئ اليمنية ، بتاكيدها البدء بأعمال عسكرية في المياه الإقليمية اليمنية في البحرين العربي والأحمر ،لتتبع ما أسمته شبكات تهريب إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني في موانئ اليمن.

وقالت في رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أبناء الشعب اليمني اليوم عبر حساب مكافآت التابع لها في تويتر، بأن تلك العمليات لمنع الحرس الثوري الإيراني، من احتلال الموانئ اليمنية، وتهريب السلاح من خلالها.

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وأضافت الولايات المتحدة في تبريرها أن الحرس الثوري الإيراني يتربص بالموانئ اليمنية وأنها تهدف لمحاربته.

كما عرضت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تفكيك ما وصفته بشبكات التهريب الإرهابية للحرس الثوري في الموانئ اليمنية.

وتأتي هذه الخطوة الامريكية بعد ساعات على تنفيذ انزال امريكي – بريطاني في سواحل عدن وحضرموت ولحج.

حيث نفذت عملية إنزال لقواتها في الرصيف البحري بمنطقة رأس العارة في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج، فيما نفذت القوات البريطانية عملية إنزال في العلم والعريش بمحافظة عدن ومحافظة حضرموت.

مصدر حكومي ارجع تدشين امريكا لاحتلال الموانئ اليمنية إلى إتفاق بينها وبين الإمارات، لتسليم واشنطن موانئ اليمن ، مقابل السماح لأبو ظبي بالسيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى.

وحذر المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - في تصريح خاص لـ " أحداث نت "، قبل قليل، الحكومة الشرعية وكافة الأطراف اليمنية، من مغبة التماهي مع المخططات التأمرية للإمارات وأمريكا، التي تستهدف سيادة اليمن والشرعية الدستورية . مؤكداً أن تسويق أي تبريرات لاحتلال موانئ اليمن وجزره وفي المقدمة جزيرة سقطرى ، لم تعد تنطلي على أي عاقل ، خاصة بعد المحاولات الانقلابية التي قادتها الإمارات في سقطرى وبسط نفوذها بقوة السلاح عليها، وأنشائها مليشيات متمردة في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي لدعمها في تنفيذ مخطط القضاء على الشرعية والسيطرة على البلد .

يذكر أن السواحل اليمنية الممتدة لأكثر من 2500 كيلومتر مربع تتعرض منذ بدء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، لحصار خانق وسط انتشار كثيف لبوارج التحالف على امتداد المياه الاقليمية للبلاد.