شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ تشدد على سرعة تنفيذ مركز الحجر الصحي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الخليج 365 - شبوة أكدت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة على سرعة استكمال مشروع مركز الحجر الصحي بالمحافظة.

Advertisements واستعرضت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، سير العمل في تنفيذ الخطة الاحترازية لحماية المحافظة من الوباء. وشددت على تزويد مركز الحجر الصحي، بالتجهيزات الطبية الاساسية والكوادر الطبية، ووجهت بإقامة غرف للعزل الصحي في كافة المستشفيات العامة والريفية بالمحافظة ومديرياتها.

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