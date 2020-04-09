لجنة الطوارئ بتعز تحذر من استمرار تجاهل توجيهات إغلاق المساجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الخليج 365 - تعز حذر رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم خطباء وائمة المساجد من الاستهتار بالإرشادات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.

Advertisements وفي اجتماع عقد اليوم تطرق الى ووضع آلية لعملية إغلاق المساجد وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف. من جانبه أوضح مدير مكتب الأوقاف القاضي خالد البركاني، ان المكتب يبذل جهود لتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف ولجنة الطوارئ بالمحافظة والمتضمنة إيقاف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس.

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