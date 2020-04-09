شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يكشف عن مبادرة من 3 محاور للسلام في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث ان ارسل لاطراف اليمنية مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن , وذلك وذلك إثر نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن .

وذكر بيان صادر عن مكتب غريفيث ان المبادرة التي سلمت للاطراف اليمنية اواخر مارس جاءت بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة وتضمنت:

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1) مقترحًا لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعًا للمساءلة

2) مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف

3) الالتزام باستئناف العملية السياسية.

واضاف البيان ان المبادرة تهدف أيضًا لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اليمن.

وذكر انه وقبل بضعة أيام، تلقى مكتب المبعوث الخاص ردود فعل وتعليقات من حكومة هادي وانصار الله .

مشيرا الى ان مكتب المبعوث الأممي الخاص يعمل الآن على مراجعة مقترحاته بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف، وسوف يرسل نسخًا محدثة من هذه المقترحات إلى الأطراف فور الانتهاء منها.

وعبر المبعوث الخاص عن أمله أن يتمكن من جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسميًا.

مشيرا الى ان المكتب سوف ينتشر التحديثات أولاً بأول حول المفاوضات مع الحرص على المحافظة على التوازن الدقيق بين السرية المطلوبة في عملية الوساطة من جهة، وقِيَم الشفافية من جهة أخرى.