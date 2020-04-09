شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل.. الكشف عن مفاجأة مرعبة عن كورونا.. لم يخبرنا الأطباء بهذا السر الخطير عنه.. وأمريكا تتوعد بحرب مدمرة! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألمح الإعلامي فيصل القاسم إلى تواجد فيروس كورونا حولنا منذ سنوات طويلة لكن تم الإعلان عنه هذه الفترة لأغراض سياسية.

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: لطالما ذهب أشخاص في الماضي قبل كورونا للطبيب وهم يعانون من احمرار بالبلعوم وسعال وحمى، فيقول لهم الطبيب :لا تقلقوا لا يوجد أي التهاب ولا تحتاجون لأدوية، فهذه عدوى فيروسية viral infection. ولا مرة أخبرونا باسم الفيروس. هل تعلمون ما نوع هذا الفيروس الذي كان يسبب كل هذه الأعراض قبل كورونا؟”.

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الكشف عن مفاجأة مدوية عن كورونا

وأضاف: “رفع اخر مظاهر الإغلاق عن ووهان الصينية نهائيا و عادت الرحلات الجوية تعمل ورحلات القطارات تعمل و هذا الخبر ليس بشرى صحية ؛انه صافرة انتهاء السباق الأمريكي الصيني على من يفتح الاقتصاد أولا! الاعلام انشغل بعداد الوفيات وقادة البلدين كانوا في سباق خفي على من يعيد فتح الاقتصاد اولا”.

وأردف: “فمن يفتح الاقتصاد أولا ينتج لبقية العالم والمهزوم (تحديدًا امريكا وأوروبا) لا يعود محتاجا بل لا يعود قادرا على إعادة تشغيل مصانعه بفعل ضعف بل قل انعدام التنافسية! التنافسية كانت ولا زالت ميزة الصين الأبدية .. وفي زمن الطاقة والنفط الرخيص تحولت التنافسية من شي صعب الى شي مستحيل”.

وتابع: “كورونا هو الحدث المفصلي Paradigm Shift الذي سيؤرخ لانتصار الصين على الولايات المتحدة في الصراع الاقتصادي بينهما! هكذا سيدخل التاريخ! وهكذا ستذكره الأجيال! وهذا هو اوضح واهم وأكبر التداعيات الجيواستراتيجية لقصة كورونا”.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها اليوم الخميس 128949 في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من أربعة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 1,564,893 في أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم، فيما بلغت عدد الوفيات 91,895، بينما عدد المتعافين بلغ 345,725.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف شهر فبراير الماضي، فإن مرض “كوفيد 19” انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم.

الكشف عن مفاجأة مدوية عن كورونا

وشددت المزيد من دول العالم إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك بفرض حظر شامل للتجول وحجر صحي شامل ومنع للتنقل بين المدن وإغلاق الحدود، وقد أدت تدابير الإغلاق على المستوى العالمي إلى تأثير كبير في السير العادي لحياة أكثر من نصف مليار شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.