شكرا لبحثكم عن خبر بالصور ..الحوثيون يفجرون قلعة القوباء التاريخية بالجميمة بمحافظه حجة نكاية في الأهالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجرت المليشيا الحوثية اليوم قلعة القوباء التاريخية في مديرية الجميمة بمحافظة حجة نكاية في المديرية بشكل عام وال دهشوش بشكل خاصة نتيجة لمواقفهم المعارضة للمليشيا الحوثية .

وقالت مصادر محلية لـ"لمشهد اليمني" اليوم الخميس أن الحوثيين فجروا قلعة القوباء التاريخية والتي قاومت الأنظمة الإمامية منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى الآن بعد تأييد أبناء المنطقة لإنتفاضة حجور والتي مرغت أنوف الحوثيين .

وأضافت المصادر أن هذه القلعة محل خلاف منذ أكثر من سبعين سنة بين قبيلة حاشد والتي تتبع محافظة عمران وبين الحميمة والتي ترجع إلى محافظة حجة .

وأكدت المصادر أن نتيجة الخلافات زرعتها الإمامة بهدف إخضاع رجال القبائل في حجة وعمران في إطار سياسية " فرق تسد " .

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ووضحت المصادر أن هذا الثارات خلفت 150 قتيل وأكثر من الف جريح بين قبيلة جميمة وقبيلة صوير والتي لها مواقف مشرفة من انتفاضة حجور بعد إعلانها للنكف مع الحجوريين وقطع الإمدادات عن المليشيا الحوثية .

وبينت المصادر أن الحوثيين بعد انتصارهم في حجور قاموا بوساطة قبلية من خلال الشيخ ابو نشطان الموالي للمليشيا ومعين وزير دولة ومجموعة من الشخصيات الموالية لهم تحت محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين قاموا بوساطة العام الماضي لحل الخلافات بين القبيلتين لحل مشاكل الثأر الراكدة وخاصة خلال العشر السنوات الاخيرة .

ويخشى الأهالي من التدخلات الحوثية والتي قد تحولها المليشيا إلى إعادة الثارات القبلية بين القبيلتين والذي بدأت ارهاصاتها عقب إخماد انتفاضة حجور وزادت وتيرتها الأيام الحالية .

وكشفت المصادر ان الحوثيين اشترطوا مشاركة القبيلتين مع المليشيا بدل الثارات القبلية ولكن هذا الخلافات ظهرت من جديد بعد رفض القبيلتين التحرك للجبهات مع المليشيا لايمانها بالنظام الجمهوري ورفضها المطلق للمشروع الكهنوتي .