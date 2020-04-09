شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قيادي في الحزام الامني من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة ان القيادي في قوات الحزام الأمني بالصبيحة، النقيب صلاح الدلم، نجا من محاولة اغتيال، مساء امس الأربعاء.

وقالت المصادر ان محاولة الاغتيال، وقعت خلال عودته من قطاع الحزام الأمني في طورالباحة، متوجها إلى منزله.

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حيث اعترضه مسلحان، وحاولا اعتراض طريقه وإيقاف سيارته، إلا أنه استطاع الهروب منهم.

ورأت مصادر أن محاولة الاغتيال، بمثابة تهديد لقيادات الحزام الأمني، بعد انتشار قوات الحزام الأمني للصبيحة في قطاع المضاربه وطورالباحة وكرش.

وتشهد مناطق جنوبية حالة من الانفلات الامني بعد سيطرة الانتقالي الجنوبي على كثير من المناطق هناك منذ اغسطس 2019م