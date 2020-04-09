وزارة الصحة تناقش ترتيبات تجهيز وحدة فحص كورونا في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقش وفد وزارة الصحة العامة والسكان، برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان، مدير عام الطب التشخيصي بالوزارة، الدكتور راجح المليكي، اليوم الخميس، مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بالمهرة، المهندس، محسن علي بلحاف، الترتيبات الجارية لتجهيز وحدة (PCR) الخاصة بفحص وباء كورونا في المحافظة .



وفي اللقاء، استعرض الدكتور المليكي، المتطلبات الضرورية لإنشاء وحدة ( PCR) وإدخال الجهاز الخاص بالفحص خلال الأسبوعين القادمين، لإجراء الفحوصات المخبرية بطرق حديثة لتشخيص الوباء .. مشيراً إلى أنه تم اختيار المكان المناسب لإنشاء وحدة(PCR) وبدأت الترتيبات لاستكمال كافة التجهيزات المطلوبة.

من جانبه أكد المهندس بلحاف استعداد فرع الشركة لتقديم التسهيلات لإنجاح عمل الوحدة والمساهمة المجتمعية في مثل هذه الظروف.

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إلى ذلك جرى اليوم تدشين حملة نظافة وتعقيم صالات مطار الغيضة الدولي التي تنفذها مؤسسة ميسر للنظافة والخدمات العامة.

وأوضح مدير عام المطار، نويجع سعد مغفيق، أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .. مشيداً بالجهود التي تبذلها مؤسسة ميسر في هذه الحملة .

فيما أشار مدير مؤسسة ميسر، سالم سويلم، إلى أن تنفيذ المؤسسة لهذه الحملة جاء ضمن المساهمة والتفاعل من قبل منظمات المجتمع المدني في خطة مواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه .