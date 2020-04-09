شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميد جلوبال تقدم أجهزة طبية للمناطق المحررة بمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وكيل محافظة الحديدة رئيس لجنة الاغاثة وليد القديمي بالشريك المحلي لميد جلوبال الأمريكية لوك ان سايد ومؤسسة الحياة بمكتبه بمديرية الخوخه حيث اطلع على ما ستقدمه المؤسسة للمحافظة من الأدوات والاجهزة الطبية للمناطق المحررة.



وأوضح مسؤول المؤسسة ان دعمها خصص للنازحين في الحديدة بشكل اولي الى جانب دعمهم ايضا لبقية المحافظات حيث تم تقديم أجهزة طبية وأسرة وسيتم الدعم على مرحلتين الاولي لمستشفى حيس العام

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