الكثيري يتفقد سير الأعمال في مشروع مسشتفى القطن الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري سير الأعمال في مشروع مستشفى القطن العام الجديد البالغ كلفته 1 مليون و 800 الف دولار بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء من حصة المحافظة من مبيعات النفط .



Advertisements

وفي الزيارة التفقدية استمع الكثيري من القائمين على المشروع الى شرح حول الاعمال الإنشائية الجارية مشددا على اهمية الالتزام بالمواصفات الفنية و الجداول الزمنية المشروع موضحا ان هذا المشروع و الذي يعد ثاني اكبر مشروع صحي تمولة السلطة المحلية في الوقت الحالي هو مشروع استراتيجي لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مديرية القطن و المديريات المجاورة مشددا على اهمية تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ المشروع.

و يتكون المشروع الذي بلغت نسبة الانجاز فيه حتى اليوم 21% من مبنى يقع على مساحة 3200 متر مربع مكون من طابقين و بدروم يحتوي على اقسام الطوارى التوليدية الشاملة و الترقيد و الطوارئ العامة و الاشعة والعيادات الخارجية و مستودعات و عدد من المصالح الاخرى و يجري حاليا بناء اعمدة المباني و البردوم حيث تجري كافة الاعمال بوتيرة عالية وفقا و البرنامج الزمني للمشروع الذي يستغرق عامين .