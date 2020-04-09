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شاهد.. مليشيا الحوثي الإيرانية وفيروس كورونا ينهشان أجساد اليمنيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

شاهد.. مليشيا الحوثي الإيرانية وفيروس كورونا ينهشان أجساد اليمنيين

الخليج 365

كشف فيديو حجم المعاناة التي يتلاقها الشعب اليمني من جرائم الحوثي الإيرانية يومياً، حتي مؤخرا انتشار فيروس كورونا، والتي تتكتم  المليشيا على عدد كبيرة من المصابين في سجونها.

 

وأوضح الفيديو عن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في المناطق التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي الإيرانية ،فكل ما تريدة مليشيات الحوثي هو مصالحها السياسية والعسكرية أولاً.

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وشهدت المستشفيات في صنعاء وصعدة عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، في ظل تكتم شديد من قبل مليشيا الحوثي، حيث تحجتز المصابين في أماكن تساهم في انتشار الوباء بينهم بدلاً من مكافحته.

 

 

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