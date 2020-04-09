شكرا لمتابعة خبر عن اسواق أسعار النفط تشهد ارتفاع 6 % .. بالتزامن مع اجتماع أوبك + والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمريكا : تفاجئ الجميع و تعلق لأول مرة على وقف إطلاق النار في اليمن وتبعث برسالتين للملك سلمان وولي عهده (وهذا نص التعليق) هــام وخطير للغاية : أمريكا تعلن عن 15 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن اخطر شبكات تهريب في الموانئ اليمنية خبر سار : وزارة الدفاع تعلن صرف مرتبات منتسبيها من ضباط وصف ضباط وجنود لشهر يناير عبر شركة الكريمي قوات طارق صالح تؤكد عزمها نحو تحرير العاصمة صنعاء مهما يكون الثمن .. وترد على تصريحات قيادة الشرعية في تعز

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