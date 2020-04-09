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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الشيخ سلطان البركاني اول تعليق لة بعد قرار فصلة من المؤتمر الشعبي العام بقرار الشيخ صادق امين ابو راس !

علق رئيس البرلمان اليمني، الشيخ سلطان البركاني، على الخطوة التي اتخذها مؤتمر صنعاء، والمتمثلة في فصل 30 من قيادات المؤتمر، أبرزهم البركاني. وكتب البركان عبر حسابه على موقع تويتر: لستُ أدري إن كان مثيراً للحيرة أم للحسرة أن بعض من كانوا في المؤتمر تجرأوا وأدعو فصل بعض من قياداته واعضائه.. ذلك حدث للأسف اليوم جديد اب برس شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! Advertisements ​ وأضاف: من أقدموا على هذا الفعل العدمي هم الذين خانوا المؤتمر ووافقوا على اغتيال قائدهُ وأمينه وقد حاولنا نتفهم الظروف التي يعيشون في ظلالها رغم فعلهم الشنيع.

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