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عدن - ياسمين التهامي - خبر عاجل : لعائلات اليمنيين المتواجدين في جمهورية مصر يخص كورونا تفاصيل!

حالة من السرور عمت العائلات اليمنية التي تعيش قلقا علتى وضع ابنائها المتواجدين في جمهورية مصر العربية والتي تفشي فيها فيروس كورونا، حيث اكد المستشار الطبي بالسفارة اليمنية في القاهرة الدكتور محمد باحاج عدم إصابة أي من أبناء الجالية اليمنية في مصر بفيروس كورونا حتى الان.

وأوضح خلال اجتماع لجنتا الاغاثة ومتابعة أوضاع العالقين في مصر أن الملحقية قامت بمتابعة كافة الحالات التي تواصلت معها عبر الأرقام المعلنة من السفارة ولم يثبت إصابة أي من أبناء الجالية بالفيروس، وستعمل الملحقية على متابعة كافة الحالات التي تصل اليها.

جديد اب برس

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وناقشت اللجنتان التابعتان للسفارة برئاسة السفير محمد مارم، أوضاع الجالية اليمنية والاحتياجات الملحة لها في ظل الأوضاع الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وشدد السفير على سرعة البدء في العمل الميداني لحصر أبناء الجالية ومناطق تواجدها، وتحديد الحالات الأشد احتياجاً، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وقدوم شهر رمضان.. داعياً المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال الى المساهمة في التخفيف من معاناة ابناء الجالية في ظل هذه الظروف.