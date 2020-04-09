شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات لزيادة الرغبة عند الرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقد بحث البشر وخاصة الرجال عن طرق تحسين وزيادة الرغبة الجنسية لآلاف السنين، بما في ذلك الأطعمة، لنتعرف معا من خلال هذا المقال عن وصفات لزيادة الرغبة عند الرجال.

لقد قام العلماء بربط مجموعة متنوعة من الأطعمة برغبة جنسية أكثر، ونتيجة للأعباء الحياة اليومية والضغوطات فقد تتأثر الرغبة الجنسية بشكل كبير. اليكم التفاصيل

وصفات لزيادة الرغبة عند الرجال

جديد اب برس

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هناك العديد من الأشياء التي تزيد من الرغبة عند الرجال، منها:

1- الأطعمة للتداوي والقدرة على التحمل

الحفاظ على الدورة الدموية في حالة عمل جيد أمر ضروري للصحة الجنسية، يمكن أن تؤدي تحسين الدورة الدموية إلى تحسين الاستجابة والرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

هذا ينطبق بشكل خاص على استجابة الانتصاب، صحة القلب أيضا للقدرة على التحمل. مثل:

السبانخ: تناول السبانخ يضعك في مزاج الجنس عن طريق زيادة تدفق الدم الى أسفل الحزام، باعتباره غني بالمغنيسيوم وهو معدن يقلل من الالتهابات في الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، فتدفق الدم يدفع الدم الى الأطراف مثل الفياغرا.

الشوكولاتة الداكنة: تزيد الشوكولاتة الداكنة من مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يجعلنا سعداء وتخفف التوتر، كلاهما يعززان الرغبة الجنسية، وهناك نظرية أخرى تقول أن الكاكاو يزيد من تدفق الدم عبر الشرايين ويرخي الأوعية الدموية ويرسل الدم إلى جميع المناطق الصحيحة.

الفلفل: يزيد الفلفل الحار من عملية الأيض وتحفز الاندورفين، مما يجعلك تعرق وتنتفخ شفتيك وتسريع معدل ضربات القلب، مما يؤدي الى تدفق الدم إلى جميع المناطق الأساسية.

المحار:يكتظ المحار بالزنك، وهو معدن يرفع من هرمون التستوستيرون مع زيادة هرمون عامل النمو في وقت واحد، كلاهما يعزز نمو العضلات والأداء البدني.

البيستو: فهو مثل المحار أعلاه مليء بالزنك.

2- أطعمة لتحفيز الرغبة الجنسية

تسمى الأطعمة التي يمكن أن تساعد الناس على تحسين الرغبة الجنسية لديهم كمنشط جنسي، كالمحار وهو من بين أكثر مثير للشهوة الجنسية في التاريخ لاحتوائه على الزنك.

الزنك معدن يحتاجه الجسم كل يوم للعديد من الوظائف اليومية مثل استقلاب الخلايا والقدرة على التحمل ومستويات تنظيم هرمون تستوستيرون فهو أهم هرمون الذكورة.

مثال على الأطعمة أيضا:

سلطعون.

سرطان البحر.

لحم أحمر.

حبوب الافطار المحصنة.

الصنوبر والجوز.

3- الأطعمة التي تحافظ على الانتصاب والرغبة

عندما يواجه الشخص صعوبة في الانتصاب والحفاظ عليه يشير الاطباء أن لديه ضعف جنسي، فمن الأسباب التي تؤدي الى ذلك:

مشاكل مع تدفق الدم الى القضيب والبقاء فيه.

الاثار الجانبية لبعض الأدوية.

الاكتئاب والقلق والتوتر.

فمن الأطعمة التي تحافظ على الانتصاب وتزيد الرغبة:

التوت.

الحمضيات.

التفاح.

الشاي الأخضر.

النبيذ الأحمر.

الحصول على النوم الكافي.