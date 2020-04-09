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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الجيش اليمني يعلن انطلاق عملية تحرير اهم منطقة فاصلة لخنق الميليشيا !

اتخذت القوت الحكومية قرار هاما اليوم الاربعاء ،تمثل في ، إطلاق عملية عسكرية لتحرير مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء وسط البلاد، من مسلحي الحوثي. وقالت مصادر عسكرية إن لواء الأماجد أطلق عملية لتحرير مكيراس من قبضة الحوثيين، بعد استكمال الترتيبات العسكرية واللوجستية. وبحسب المصادر فإن لواء الأماجد يستعد منذ خمسة أشهر لتحرير مكيراس، والأسبوع الماضي تم تزويده من قبل التحالف بمعدات عسكرية كبيرة بينها دبابات ومدرعات. والإثنين، أعلن الجيش استعادة السيطرة على

مواقع مهمة في البيضاء، عبر عملية عسكرية ضد مسلحي الحوثي، بمشاركة مقاتلات التحالف وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الوطني استعادة السيطرة على "معسكر اللبنات" الإستراتيجي في محافظة الجوف شمالي اليمن. وقال القائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي إن أفراد الجيش الوطني حققوا، انتصارات كبيرة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، في أولى عمليات الجيش العسكرية بالمحافظة.

جديد اب برس

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