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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بعد اعتقال من حاول اغتيال محافظ “سقطرى” لن تصدق بعد التحقيق معة كانت الصدمة !

القت الأجهزة الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، الثلاثاء القبض على عناصر مسلحة ، عقب محاولتها اغتيال محافظ المحافظة رمزي محروس.آ وأفاد مصدر أمني بأن عناصر مسلحة ، حاولت اغتيال المحافظ محروس. وأضاف المصدر أن العناصر المسلحة ، نفذت هجوماً غادراً على منزل محافظ أرخبيل سقطرى، في عاصمة المحافظة ، حديبو،آ وقامت بإطلاق النار على حراسته مما أدى إلى وقوع إصابات لجنديين من تلك الحراسة، وحاولت اقتحام المنزل لاغتيال المحافظ. وأوضحآ بأن حراسة منزل المحافظ محروس وتعزيزات عسكرية تمكنت من إفشال محاولة اقتحام المنزل واغتيال المحافظ وألقت القبض على العناصر المهاجمة. جديد اب برس شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! Advertisements ​

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