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عدن - ياسمين التهامي - الحزام الامني ومليشيات الحوثي في اشد معركة خاضوها لليوم في جبة الضالع تفاصيل بالضحايا والمواقع المسيطرة !

دارت مواجهات ليلية حتى فجر الخميس في جبهات قطاع الجب وبتار قروض والثوخب شمالي الضالع، بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بعد سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه التحالف بداية من منتصف الليل.



وبينما ساد الهدوء والترقب في جبهات الضالع خلال الأيام الماضيةـ تجددت منتصف الليلة الماضية وحتى فجر الخميس اشتباكات عنيفة زادت شدة في جبهة الجب.



مصدر ميداني قال إن المليشيات الحوثية تحاول جس النبض ومدى جاهزية واستعداد القوات الجنوبية، بينما استهدفت الأخيرة في الجب ثكنات الحوثيين في بلدة صبيرة.





وأضاف المصدر استهدفت القوات الجنوبية ثكنات وتجمعات عسكرية لمليشيا الحوثي وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح شمالي مديرية الحشا..



وحاولت مليشيا الحوثي في ساعة متأخرة شن هجوم باتجاه مواقع الحرة وقروض شمال شرق مديرية الحشا في قطاع حبيل يحيى، ولكن تم التعامل معهم وأجبرتهم مدفعية القوات الجنوبية على التراجع والانسحاب.

جديد اب برس

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