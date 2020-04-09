شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب الآن : تقدم سريع ومباغت للحوثين واستهداف بالمدفعية مواقع الجيش في صرواح تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مأرب الآن : تقدم سريع ومباغت للحوثين واستهداف بالمدفعية مواقع الجيش في صرواح تفاصيل !

رغم التزام قوات الجيش الوطني بتوجيهات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من ظهر اليوم الخميس.. ومنذ الساعات الأولى لسريان وقف إطلاق النار قامت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بقصف مواقع قوات الجيش في جبهات صرواح وهيلان غربي محافظة مأرب، بالمدفعية الثقيلة. جديد اب برس شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! Advertisements ​ بالتزامن مع ذلك قامت المليشيا الحوثي المتمردة، بتحشيد عناصرها، وآلياتها القتالية في الجبهات ذاتها. وكان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد وجه بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة الـ 12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأرب الآن : تقدم سريع ومباغت للحوثين واستهداف بالمدفعية مواقع الجيش في صرواح تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.