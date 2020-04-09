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عدن - ياسمين التهامي - عقب عقد الاجتماع اليوم بقيادة الشيخ صادق بن أمين أبو راس : تم فصل 30 قيادي من حزب المؤتمر لهذة الاسباب.. الاسماء !

عقد مؤتمر صنعاء اجتماعا بقيادة الشيخ صادق بن أمين أبو راس وقاموا بفصل قيادات من حزب المؤتمر وهذه قائمة بالاسماء التي شملها القرار حسب ما نشر في المؤتمر نت: 1- سلطان سعيد البركاني 2- معمر الارياني 3- ناصر باعوم 4- ابتهاج الكمال 5- محمد عبدالمجيد قباطي 6- عبدالغني حفظ الله جميل 7- قاسم الكسادي 8- عبدالرحمن معزب 9- محمد مقبل الحميري 10- عبدالكريم السنيني 11- ابو الفضل الصعدي 12- مهدي علي عبدالسلام 13- عبدالوهاب محمود جديد اب برس شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! Advertisements ​ معوضة 14- عثمان حسين قائد مجلي 15- فتحي توفيق عبدالرحيم 16- عبدالقوي احمد عباد الشريف 17- احمد صالح العيسي 18- صغير حمود عزيز 19- صالح سميع 20- محمد حسين الدهبلي 21- محمد صالح عفيف الحميري 22- حاشد عبدالله الاحمر 23- احمد الصوفي 24- محمد عبدالله القوسي 25- عادل الشجاع 26- محمد المسوري 27- فيصل الشبيبي 28- فارس الصليحي 29- نورا الجروي 30- عبدالكريم المدي 31- عبدالقوي الشميري

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