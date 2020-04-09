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عدن - ياسمين التهامي - السفير السعودي يكشف: لقاء مرتقب لبحث وقف الحرب يضم الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف !

كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس عن لقاء مرتقب ـ لم يحدد موعده ـ بين الحكومة والحوثيين والتحالف، برعاية المبعوث الأممي، لمناقشة وقف دائم لإطلاق النار في اليمن.

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على تويتر، إن "مبادرة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تأتي استجابة لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لمواجهة جائحة كورونا في اليمن".

جديد اب برس

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وأضاف: أنه سيُعقد اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لمناقشة مقترحاته بشأن التوصل لوقف إطلاق النار دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة.

وأكد المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن المملكة تقف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وإغاثيا وصحيا لمواجهة فايروس كورونا، وأنها خصصت 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن، منها مبلغ 25 مليون دولار لمكافحة كورونا.

وتابع: يجب على الحوثيين الاستجابة لمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسلطته، وخاصة من مخاطر فايروس كورونا ومنع انتشاره، وإثبات عدم ولائهم لإيران، أو تحمل مسؤولية رفضه أمام الشعب اليمني الأصيل الذي لم ولن يقبل التبعية لأحد.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابل للتمديد، و قال المتحدث باسم التحالف السعودي العقيد تركي المالكي إن قرار إعلان وقف إطلاق النار جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.