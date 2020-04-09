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عاجل.. بريطانيا تقوم اليوم الخميس بإنزال جوي لقوات عسكرية في الجنوب في مفاجأة لم تكن متوقعة وهذه هي المناطق التي تم الإنزال فيها !

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. بريطانيا تقوم اليوم الخميس بإنزال جوي لقوات عسكرية في الجنوب في مفاجأة لم تكن متوقعة وهذه هي المناطق التي تم الإنزال فيها !

شهدت عدد من الموانئ في مناطق جنوب اليمن اليوم الخميس إنزال قوات أجنبية في مفاجأة من العيار الثقيل لم يتم الكشف عن أسبابها.

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

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ونقل موقع الخبر اليمني عن مصادر محلية في محافظات لحج وشبوة وحضرموت أن قوات أمريكية وبريطانية تم إنزالها في عدد من الموانئ أبرزها رأس العارة في لحج ومقر شركة أوكسون بمنطقة عرماء بمحافظة شبوة إضافة إلى ميناء الشحر بحضرموت.

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