شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بريطانيا تقوم اليوم الخميس بإنزال جوي لقوات عسكرية في الجنوب في مفاجأة لم تكن متوقعة وهذه هي المناطق التي تم الإنزال فيها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. بريطانيا تقوم اليوم الخميس بإنزال جوي لقوات عسكرية في الجنوب في مفاجأة لم تكن متوقعة وهذه هي المناطق التي تم الإنزال فيها !

شهدت عدد من الموانئ في مناطق جنوب اليمن اليوم الخميس إنزال قوات أجنبية في مفاجأة من العيار الثقيل لم يتم الكشف عن أسبابها. جديد اب برس شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! Advertisements ​ ونقل موقع الخبر اليمني عن مصادر محلية في محافظات لحج وشبوة وحضرموت أن قوات أمريكية وبريطانية تم إنزالها في عدد من الموانئ أبرزها رأس العارة في لحج ومقر شركة أوكسون بمنطقة عرماء بمحافظة شبوة إضافة إلى ميناء الشحر بحضرموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بريطانيا تقوم اليوم الخميس بإنزال جوي لقوات عسكرية في الجنوب في مفاجأة لم تكن متوقعة وهذه هي المناطق التي تم الإنزال فيها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.