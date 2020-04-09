شكرا لقراءة خبر عن شاهد : بعد مقاطعه المُخلة مع مراهقات.. لن تصدقوا كيف كان مصير الشاب السعودي المتحرش بالقاصرات في عسير (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - شاهد : بعد مقاطعه المُخلة مع مراهقات.. لن تصدقوا كيف كان مصير الشاب السعودي المتحرش بالقاصرات في عسير (فيديو صادم)

أطاحت الشرطة السعودية، اليوم الأربعاء، بشاب متهم باستغلال وابتزاز الفتيات القاصرات من خلال الصور الفاضحة، اشتهر بالمملكة بلقب "داروين". 96274044 وبحسب ما نقلت صحيفة "سبق" المحلية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، فإنه ”تم توقيف الشاب وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة“. Advertisements جاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها، وفق الصحيفة. وكان مغردون سعوديون اتهموا الشاب المشهور "داروين" بقيامه بمخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وعمله على تعليم الفتيات القُصر الألفاظ البذيئة، حيث تضم صفحته شبانًا وقاصرين من الجنسين، أغلبهم من الفتيات اللاتي تأثرن بالألفاظ والكلمات الخارجة. وتقدم عدد كبير من الناشطين السعوديين إلى الحسابات الرسمية والقانونية السعودية؛ من أجل تقديم شكاوى عاجلة بشأن "داروين" لما بدر منه، والمطالبة بمحاسبته على الفور. 96274044 96274044

Advertisements