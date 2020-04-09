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الرياض - رنا عبدالله - عــــاجل .. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل قبل قليل .. وغضب عارم يعمم المدن السعودية .. شاهد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بالقتل تم تنفيذه اليوم الأربعاء، بحق مواطن سعودي ارتكب جريمة القتل العمد.

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وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ الأمر الملكي، بعد استنفاد كافة دراجات التقاضي، في مدينة الباحة بمنطقة الباحة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بيان وزارة الداخلية الذي جاء نصه كالتالي:

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أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ بالسجن العام بمنطقة الباحة.

وكان والد المتهم طالب السلطات بتأجيل تنفيذ إعدام نجله، إلى حين الانتهاء من أزمة كورونا، وهو ما رفضته السلطات، لتطبيق الشرع بالقتل قصاصًا.

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