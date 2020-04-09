شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : الملك سلمان يقدم للشعب اليمني أكبر مكرمة في عام 2020م ، ونائب ولي العهد السعودي يعلن عن تفاصيل الخبر السعيد .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بتوجيهات من الملك سلمان قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، خلال الساعات الماضية إن المملكة ستساهم بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام الحالي 2020 و25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا. ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، حيث يخوض تحالف بقيادة السعودية قتالا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب مستمرة منذ 5 أعوام راح ضحيتها أكثر من 100 ألف شخص وأدت إلى انتشار المجاعة والأمراض. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهد : أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد • صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبرها المتابعون اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة ) • عاجـــل : حدث مروع ومرعب في سماء السعودية قبل قليل ( شاهد الفيديو ) Advertisements • عاجـــل : السعودية تسبق كل دول العالم وتعلن إكتشاف لقاح فيروس كورونا .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل البشرى السارة ..شاهد • عاجـــل : مذيع قناة الجزيرة "جمال ريان" يلاقي نفس مصير جمال خاشقجي .. تقطيع بالمنشار على الطريقة السعودية ..(صور) • عاجـــل : محمد بن سلمان يتخذ قرارا جديد بشأن عمه أحمد بن عبدالعزيز ..وتقرير استخباراتي يكشف ما الذي يحدث خلف الكوليس في السعودية ..(شاهد تفاصيل طارئة) • عاجـــل : أنباء عن وفاة حسن نصر الله فجر اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا ..وقناة تلفزيونية تكشف تفاصيل ماحدث والحزن يجتاح لبنان ..شاهد • خبر هام وردنا الأن : منظمة الصحة العالمية توجه فجر اليوم ندأ عاجل لجميع سكان العالم .. تناولو هذه الاطعمة اذا اردتم انقاذ انفسكم من فيروس كورونا القاتل -----------------------

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : الملك سلمان يقدم للشعب اليمني أكبر مكرمة في عام 2020م ، ونائب ولي العهد السعودي يعلن عن تفاصيل الخبر السعيد .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.