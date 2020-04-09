عاجـــل : الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية قبل قليل .. والحزن يجتاح المملكة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الديوان الملكي في السعودية، مساء الخميس، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود“.

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وأضاف البيان: أن الفقيدة ”سيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17 / 8 / 1441هـ في مكة المكرمة“.