 عاجـــل : السعودية تسبق كل دول العالم وتعلن إكتشاف لقاح فيروس كورونا .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل البشرى السارة ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت المملكة العربية السعودية إنها طورت لقاحًا لعلاج فيروس كورونا، الذي سجل إصابات ووفيات بالمملكة في 2012.

وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة نجح في تطوير لقاح لفيروس كورونا لعام 2012.

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وقال مدير جامعة الملك عبدالعزيز، في لقاء عبر منصة برنامج حملة "كلنا مسؤول" الوطنية، إن اللقاح يعتبر قيد الإنتاج التجاري حاليًا، وأنه سيُوزع قريبًا في الأسواق.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المُسبب لما يعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قد تسبب في وفاة 410 شخصًا بالسعودية منذ ظهوره في المملكة بالعام 2012 حتى مارس أذار 2015، حسبما قالت وزارة الصحة السعودية، آنذاك.

ويوم الأربعاء، أعلنت السعودية، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليبلغ إجمالي عدد حالاته في المملكة 2932، بينما لم تسجل وفيات جديدة لتستقر الحصيلة عند 41 حالة.

أما بالنسبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال الدكتور عبدالرحمن اليوبي إنه مجموعة من الباحثين السعوديين في جامعة الملك عبدالعزيز، قد نجحوا يوم الثلاثاء في "عزل الفايروس تمهيدًا لتطوير لقاح له"، لافتا أنه سيتم بداية تجريبه على الحيوانات قبل إخضاعه لتجارب بشرية.