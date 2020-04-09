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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل... السعوديون يستفيقون صباح اليوم على كارثة مروعة ضحيتها مئات المواطنين والمقيمين وإعلان عاجل للسلطات.. (تفاصيل مرعبة)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.

وقالت وزارة الصحة السعودية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد المتوفين في المملكة إلى 44 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد 666 حالة بعد شفاء 35 حالة جديدة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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عاجل... السعوديون يستفيقون صباح اليوم على كارثة مروعة ضحيتها مئات المواطنين والمقيمين وإعلان عاجل للسلطات.. (تفاصيل مرعبة)

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وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.

السعوديون يستفيقون على كارثة مروعة

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مؤكدة أن وجود المتطوعين له طابع خاص ولنا تجربة مشهود لها في الحج.

واتخذت السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها نحو 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و15 مليار ريال للقطاع الصحي.

وقرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال وأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي. وقال إن “الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية”.

#عاجل

التقرير اليومي لـ #فيروس_كورونا الجديد.#كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/bI9oJPUlHS

— واس العام (@SPAregions) April 9, 2020