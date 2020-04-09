شكرا لبحثكم عن خبر وباء كورونا.. أحدث الأخبار وآخر المستجدات حول العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ89 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 35 حالة من مصابي الفيروس ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 666.

- سنغافورة تسجل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية ليصل إجمالي المصابين إلى 1910.

- وزارة الصحة الموريتانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7 إصابات.

- قال مسؤولون كنديون إن وباء كورونا قد يتسبب بوفاة ما بين 11 ألفا و22 ألفا في البلاد.

- أودى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بحياة حوالي مئة طبيب في هذا البلد الذي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيه 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابة الأطباء لوكالة فرانس برس.

- البنك الدولي: وباء كورونا قد يتسبب بأول ركود في أفريقيا منذ 25 عاما.

- وزارة الصحة في جيبوتي: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

- ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في سويسرا إلى 756 شخصا والإصابات تتخطى 23500.

- مراسلنا: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع العدد إلى 582 حالة.

- وزارة الصحة الإيرانية: أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران تتخطى 66 ألفا، وتسجيل 117 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 4110.

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- أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا تصل إلى 15238 حالة وفاة.

- المجر تسجل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا في دور المسنين بالعاصمة بودابست.

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 910.

- أعلن في إيطاليا الخميس تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 17669، في حين تخطت الإصابات الـ135 ألفا.

- قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت 21 وفاة جديدة و206 إصابات بسبب فيروس كورونا.

- روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 166 بعد وفاة 17 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

- المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

- الصين تسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة.

- جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجّل لليوم الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة.

- أفادت وزارة الصحة الإماراتية برصد 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين في الدولة إلى 2659، كما أعلنت الوزارة شفاء 53 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 239.

- قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل في مواجهة كورونا.

- وزارة الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623.