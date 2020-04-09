شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : شرب الخمر (الهرور) في دمت يقتل 15 رجلا في يوم واحد .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، ان 15 مواطن توفوا بسبب تعاطيهم للخمور.

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ورجحت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الوفيات بمدينة دمت، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وصلت حتى اليوم الى 15حالة في ظل تخاذل وإهمال مكتب الصحة بالمديرية والمحافظة.

وناشدت المصادر بإغلاق معاصر الخمور وضبط تجارها في المدينة وإحالتهم الى القضاء وتخليص دمت من وباء الخمور الذي اعتبروا خطره كخطر فيروس كورونا.

وكانت سجلت عدة وفيات في عدد من المدن اليمنية بسبب تعاطي الخمور المصنعة محليا ، وكان من بين المتوفين الفنان الشعبي تمباكي وعشرات آخرين في مدينة عدن قبل نحو عامين بسبب تعاطيهم مثل هذه النوعية من الخمور المعدة محليا .