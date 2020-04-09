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عاجل : شرب الخمر (الهرور) في دمت يقتل 15 رجلا في يوم واحد .. تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، ان  15 مواطن توفوا بسبب تعاطيهم للخمور.

 

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ورجحت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الوفيات بمدينة دمت، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وصلت حتى اليوم الى 15حالة في ظل تخاذل وإهمال مكتب الصحة بالمديرية والمحافظة.

 

وناشدت المصادر بإغلاق معاصر الخمور وضبط تجارها في المدينة وإحالتهم الى القضاء وتخليص دمت من وباء الخمور الذي اعتبروا خطره كخطر فيروس .

وكانت سجلت عدة وفيات في عدد من المدن اليمنية بسبب تعاطي الخمور المصنعة محليا ، وكان من بين المتوفين  الفنان الشعبي تمباكي وعشرات آخرين  في مدينة عدن قبل نحو عامين بسبب تعاطيهم مثل هذه النوعية من الخمور المعدة محليا .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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