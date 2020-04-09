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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندلاع حريق هائل في مستودع ممتلئ بالوقود بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
إندلع عصر اليوم الخميس، حريق هائل في مستودع بعدن كان يتم تخزين الوقود فيه .
وقال شهود عيان، أن الحريق إندلع في مستوده بحي الدرين بمديرية المنصورة .. مشيرين إلى أن السنة الدخان تصاعدت في الهواء جراء الحريق الكثيف .
وذكر شهود العيان، أن سيارات الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق لاحتواءه ومنع إنتشاره .. لافتين إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق
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