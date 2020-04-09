اخبار الخليج / اخبار اليمن

إنتقالي عدن يناقش مع الغرفة التجارية سُبل توفير المواد الغذائية في السوق المحلية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتقالي عدن يناقش مع الغرفة التجارية سُبل توفير المواد الغذائية في السوق المحلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

إنتقالي عدن يناقش مع الغرفة التجارية سُبل توفير المواد الغذائية في السوق المحلية

متابعات_ الخليج 365

ناقش الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة، أبوبكر باعبيد، اليوم الخميس، سُبل توفير المواد الغذائية في السوق المحلية، وآليات خروجها.

Advertisements

 

كما بحث اللقاء انعكاسات أزمة وباء على الاقتصاد والتجّار، حيث جرى التشديد على ضرورة إيجاذ آلية للتفاهم مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.

 

وتطرق اللقاء إلى موضوع التعرفة الجديدة للكهرباء على القطاع التجاري، وتأثيراتها المحتملة على الأسعار، وأهمية إيجاد حلول جذرية لها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتقالي عدن يناقش مع الغرفة التجارية سُبل توفير المواد الغذائية في السوق المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا