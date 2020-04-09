أحمد بن بريك يتفقد مركزي الحجر الصحي في البريقة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم الخميس، مركزي الحجر الصحي بمستشفى الأمل والكميتي هول في مديرية البريقة بالعاصمة عدن .



وأشاد اللواء بن بريك، بالجهود الذاتية التي يبذلها الأخوة الأطباء في المجلس الانتقالي والجمعية الوطنية والعاصمة عدن من أجل مجابهة هذا الوباء الخطير الذي يفتك بالعالم وبجميع الدول المتقدمة، شاكراً بذلك وزارة الصحة على تجاوبها مع قيادة المجلس الانتقالي لمجابهة هذا الوباء الفتاك فيروس كورونا، من خلال المساعدة في عمل هذا المركز الصحي لفرز وعزل المصابين في حالة ظهور حالة لا قدر الله.

كما دعا رئيس الجمعية الوطنية الحكومة الشرعية للقيام بواجباتها المناطة بها تجاه الشعب الجنوبي المكلوم، داعيا المنظمات الدولية لتقديم الدعم لاستكمال ما تبقى من إعداد وتجهيز مبنى الحجر الصحي.

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وأشار اللواء بن بريك، إلى أن هذه الزيارة أتت من أجل رفع المعنويات والدفع بالعاملين في هذا المجال لأجل النهوض بالجانب الصحي والوقائي لمجابهة وباء جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً "إننا في المجلس الانتقالي، سندعم بقدر المستطاع على عملية تجهيز وعلاج المرضى"، راجيا من الله السلامة لجميع أبناء الشعب الجنوبي وللأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه شكر الدكتور زكريا القعيطي، مدير المركز الرئيسي للعزل الوبائي، اللواء بن بريك، على هذه الزيارة واللفتة الكريمة لتلمس احتياجات ومتطلبات المحجر ، مؤكداً إن هذا وإن دل فإنما يدل على حرص واهتمام قيادة المجلس الانتقالي ومتابعتها لكل الأمور المتعلقة بحياة وصحة المواطنين في العاصمة عدن خصوصاً والجنوب عموماً.

وقدم الدكتور القعيطي، للواء بن بريك، نبذه مختصرة وسريعة عن التجهيزات في المركز وعن عدد إجمالي الطاقم الطبي والتمريضي العاملين فيه والذي وصل عددهم إلى (78)، منهم (22) طبيبا و(42) ممرضاً، وباقي الطاقم نظافة موزعين على قسم الفرز في مبنى الكوميتي هول والعزل في مستشفى الأمل بشكل نوبات، مشيراً إلى أن مركز العزل مجهز لاستقبال الحالات الصعبة بعد أن يتم معاينتها وفرزها في مبنى فرز المرضى.

وأشار مدير المركز الرئيسي، أن المركز يحتوي على (62) سريرا للتمديد منها (22) سرير إنعاش و(36) سريرا في الصالة قابلة للزيادة، كما يحتوي على مختبر وغرف للجرعات النسائية وأخرى للرجال، بينما مركز الفرز يحتوي تقريباً على (80) سريرا.

ونوّه القعيطي بأنه ورغم ذلك إلا أن المركز لازال بحاجة لبعض المتطلبات والاحتياجات الضرورية للتجهيز، مؤكداً إنه ورغم شحة الإمكانيات، فإن الطواقم تعمل على مدار الساعة وبجهود ذاتية لتجهيز وتوفير ما يمكن تجهيزه لنتمكن من القيام بواجبنا تجاه أي حالة ممكن أن تظهر لا سمح الله، في حين الحكومة الشرعية تقاعست عن آداء واجبها وغضت الطرف عن احتياجات الشعب عموماً والمركز خصوصاً، متمنياً من المواطنين اتخاذ الحرص والحيطة أكثر والإلتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية التي تم الإعلان عنها لتجنب الإصابة بالمرض لأن الوقاية خير من العلاج