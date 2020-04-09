تدشين حملة لتعقيم صالات مطار الغيضة ضمن إجراءات مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

المهرة - الخليج 365

دشنت مؤسسة ميسر للنظافة والخدمات العامة، اليوم الخميس، حملة نظافة وتعقيم لصالات مطار الغيضة الدولي، برعاية محافظ المهرة محمد علي بن ياسر وتحت شعار "لتكن المهرة خالية من كورونا".



وفي فعالية التدشين، أشار مدير مؤسسة ميسر سالم سويلم، إلى أن حملة النظافة والتعقيم لمبنى مطار الغيضة جاءت استشعارا من فريق المؤسسة بالمسؤولية التي تقع على عاتق أبناء المحافظة جميعاً، ووفق التعميم السلطة المحلية بالمحافظة للمساهمة والتفاعل من ضمن منضمات المجتمع المدني، لمواجهة فيروس كورونا بكافة الطرق المتاحة.

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وشكر سويلم، مدير عام مطار الغيضة الأستاذ نويجع سعد، على مساهمته في إنجاح الحملة وتقديم كافة التسهيلات لأعضاء الفريق، وتنسيق آلية دخول جميع مرافق وأقسام المطار.

من جانبه أشاد مدير عام مطار الغيضة الدولي، نويجع سعد مغفيق، بجهود مؤسسة "ميسر" وتدشينهم لحملة تعقيم صالات مطار الغيضة ضمن خطة السلطة المحلية ولجنة الطوارئ بالمحافظ لمواجهة فيروس كورونا.

حضر التدشين رئيسة مؤسسة "ميسر" ميسر سالم الفقيه