شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : تركيا تزلزل العالم وتعلن بشرى سارة.. هذا هو العلاج الناجح والفعال للقضاء على فيروس "كورونا" نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الهلال الأحمر التركي الذي يشرف مع وزارة الصحة على تجربة العلاج بـ”البلازما المناعية” لمواجهة كورونا، أن هناك تبرع لديهم من طبيب تعافى من فيروس كورونا بـ”البلازما” لصالح التجربة.

وقال رئيس الهلال الأحمر، كرم قنق:” إن جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين أجسام مضادة ضده للتغلب على المرض.

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وبين في تصريحه الذي أدلى به من مركز التبرع بالدم في أنقرة، خلال أخذ البلازما من دم الطبيب كوشات دمير، الذي أُصيب بالفيروس وشفي منه أن عملية أخذ “البلازما” من المتعافي، تبدأ بعد 14 يوما من تعافيه، وفقًا للمبادئ التوجيهية التي نشرتها وزارة الصحة.

ولفت خلال تصريحاته أن الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي، تبقى على مستوى عال لمدة ثلاثة أسابيع ثم تميل إلى الانخفاض.

العلاج الناجح للقضاء على فيروس كورونا

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس الهلال الأحمر التركي قوله : “تبدأ عملية نقل بلازما الشخص المتعافي بعد 14 يوما من تماثله للشفاء. وبعد ذلك يمكننا أخذ هذه البلازما 3 مرات، مرة واحدة في الأسبوع”.

كما بين أن المانح يمكن في كل مرة أن يساهم في شفاء مريضين، والتبرع 3 مرات يساهم في شفاء 6 مرضى”، مشيرا إلى إطلاقهم عمليات أخذ البلازما في 13 مركزا بـ 10 ولايات.

وحول هذه العملية بين أن التجربة تقوم على نقل “بلازما” (وهي سائل تسبح به خلايا الدم الحمراء و البيضاء و الصفائح الدموية) من شخص تعافى من الفيروس، إلى مرضى يعانون من الفيروس، في محاولة لتزويدهم بهذه المناعة.

وسبق أن أعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض التي بلغت حتى اليوم الخميس 139,422 إصابة.