شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : ارتفاع مخيف ومرعب في عدد الوفيات في دمت بمحافظة الضالع والسبب مجهول حتى الان والرعب والهلع يجتاح المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر محلية في مدينة دمت بمحافظة الضالع ، الخاضعة لسلطة الحوثيين عن إرتفاع حالات الوفاة في المدينة الى (14) شخصا خلال ال(24) ساعة الماضية، دون معرفة الاسباب. وقالت المصادر ان هناك حالة تكتم شديد عن ما يجري في دمت من وفاة للمواطنين بشكل جماعي ، من قبل الحوثيين وسط حالة خوف شديد لدى المواطنين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وطالب ناشطون بقطع الطريق الرابط بين دمت ومريس في منطقة الجبهة ووجهوا ندا بذلك خوفا ان تكون تلك الحالات بسبب فيروس كورونا وحفاظا على سكان مناطق الضالع. وقعطبة ومريس. وكانت مصادر اعلامية قاتل في وقت سابق ان مديرية دمت فُجعت خلال اليومين الماضيين بـ 9 حالات وفاة تحت مسمى جلطات او ذبحة صدرية.

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