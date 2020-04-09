شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أمريكا تعلن موقفها من اعلان التحالف وقف اطلاق النار في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب السفير الأميركي في السعودية، جون أبي زيد، الخميس، بإعلان تحالف دعم حكومة هادي بقيادة السعودية وقف اطلاق النار في اليمن، مقدماً الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تلك المبادرة. وأعرب في تغريدة على حساب السفارة الأميركية بالسعودية عن أمله أن "تعمل جميع الأطراف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني، خاصة الآن، حيث يركز العالم على مكافحة جائحة فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم حكومة هادي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا، بدأ من ظهر اليوم الخميس



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