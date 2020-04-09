حضرموت: مكتب الأوقاف يسمح بإقامة صلاة الجمعة بعد أسابيع من تعليقها

أقر مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، الخميس، السماح بإقامة صلاة الجمعة، ابتداءً من يوم غد، وذلك نحو شهر من تعليقها، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا".

وقال مدير المكتب الشيخ أحمد علي السعدي، انه بالتنسيق مع السلطة المحلية تم الموافقة على إقامة خطبتي وصلاة الجمعة وذلك حرصاً من الجميع على إقامة هذه الفريضة في المساجد، في طريق الترتيب لفتح المساجد للمصلين بشكل كامل".

وأشار إلى أنه وجه الخطباء بأن تقتصر خطب الجمعة على 10 دقائق، كجوانب احترازية، وأن القرار الصادر من المكتب اقتصر فقط على فتح المساجد لصلاة الجمعة".

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ولفت أن إقرار إغلاق المساجد، كان صعباً، لكنه كان صادراً عن توجيهات على مستوى الحكومة لحماية المواطنين من وباء كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وكذا حلقات التحفيظ في جميع محافظات البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

