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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تصف قرار التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن بـ"الشجاع والإنساني" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وصفت وزارة الخارجية البحرينية إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن، بأنه قرار شجاع يعبر عن رغبة صادقة في تجنيب البلاد وشعبها مخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا القرار الشجاع يعبر عن موقف إنساني نبيل يراعي الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، ويعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني وسلامته ومصالحه العليا.
ونوهت الخارجية البحرينية بالدعم السخي الذي أعلنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب وتخفيف معاناته.
وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يتجاوب الحوثيون مع هذه المبادرة الإنسانية التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في كافة الأراضي اليمنية، وتمهد السبيل لاستئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم.
كان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد أعلن عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس. في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي.
وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الهدف من هذه الهدنة هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
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