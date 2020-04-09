شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : عالم فيروسات يكشف مفاجأة صادمة ومرعبة عن “كورونا”: الفيروس مستمر للأبد ولن ينتهي في الصيف وسيصاب 70% من سكان العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عالم الفيروسات الروسي فيتالي زيفريف عن مفاجأة صادمة ومرعبة عن فيروس كورونا الجديد الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقال “زيفريف” أستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم في تصريحات عبر قناة “روسيا اليوم” : حتى لا نرهق أنفسنا في المزيد من الإجراءات والرعب .. لنتعامل مع الأمر الواقع .. هذا الفيروس لن يتركنا في الصيف ولا في الخريف ولا حتى بعد سنوات عديدة .. إنه مستمر للأبد.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف العالم الروسي: “سيصاب 70% من سكان العالم بهذا الفيروس . لكن إذا استطعنا التوصل للعامل المسبب للفيروس فسوف تكون الإصابات أعلى لكن الوفيات ستقل جدا”.

كورونا مستمر للأبد ولن ينتهي



وتابع: الوفاه من فيروس كورونا المستجد أقل من 5% بكثير وهي أقل من نسب الوفاة بالأنفلونزا .. سنتعايش معه كما تعايشنا مع الأنفلونزا .. هذه هي الحقيقة التي يجب على الجميع إدراكها”.

وارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مساء الأحد إلى أكثر من 69 ألف حالة، وفيما وصل عدد اصابات الفيروس إلى أكثر من مليون و266 ألفا، وذلك وفق موقع worldometers.

وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بإجمالى 311.637 إصابة، ووفيات 8.454 ، واحتلت إسبانيا المركز الثانى بإجمالى إصابات 126 ألف، في حين سجلت الوفيات 15.362 حالة.