شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاظم الساهر يُنهِي سوء الفهم ويُعِيدْ “الشِعر لصاحِبه” اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر القيصر، منذ ساعات قليلة، تغريدة على حسابه على تويتر ليُزِل سوء الفهم الذي

حدث منذ ٩ أيام، عندما قام القيصر مقطع صوتي على صفحته على الفيسبوك بتاريخ

٣٠-٣-٢٠٢٠، قال فيه :

إذا ألقى الزمان عليكَ شَرَّ

وصار العيش في دُنياكَ مُرَّ

فلا تجزع لحالِكَ بَلْ تَذَكَّر

فكَم أمضيت في الخيراتِ عُمرَ

و إن ضاقت عليكَ الأرض يومَ

و بِتَّ تَئنُ من دُنياكَ قهرَ

فَرَبُّ الكون ما أبكاكَ إلَّا..

لتعلم أن بعد العُسرِ يُسرَ

و إن جار الزمان عليكَ فأصبِر

و سَلْ مولاكَ توفيقاً و أجْرَ

لَعْلَّ اللَّه يُجزِيكَ خيراً

و يملأَ قلبَكَ المكسور صَبْرَ

و مُدَّ يديكَ للرحمَنِ دوماً

فرَبُّكَ لن يَرُد يديكَ صِفرَ

و نشرت للعديد و الصحف الخبر، و منهم كاتب هذه السطور، و اليوم السابع، حَتَّى أنَّ

الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، كرر نفس القصيدة لاحقاً، ذاكراً أنها كلمات ( إيليا أبو

ماضي).

قال القصير في تغريدته شاكراً و موضحاً إسم الشاعر الحقيقي الذي كتب القصيدة، و

هو الشاعر اليمني عبالغفَور عبدالله.

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