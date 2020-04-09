- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاظم الساهر يُنهِي سوء الفهم ويُعِيدْ “الشِعر لصاحِبه” اليمني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر القيصر، منذ ساعات قليلة، تغريدة على حسابه على تويتر ليُزِل سوء الفهم الذي
حدث منذ ٩ أيام، عندما قام القيصر مقطع صوتي على صفحته على الفيسبوك بتاريخ
٣٠-٣-٢٠٢٠، قال فيه :
إذا ألقى الزمان عليكَ شَرَّ
وصار العيش في دُنياكَ مُرَّ
فلا تجزع لحالِكَ بَلْ تَذَكَّر
فكَم أمضيت في الخيراتِ عُمرَ
و إن ضاقت عليكَ الأرض يومَ
و بِتَّ تَئنُ من دُنياكَ قهرَ
فَرَبُّ الكون ما أبكاكَ إلَّا..
لتعلم أن بعد العُسرِ يُسرَ
و إن جار الزمان عليكَ فأصبِر
و سَلْ مولاكَ توفيقاً و أجْرَ
لَعْلَّ اللَّه يُجزِيكَ خيراً
و يملأَ قلبَكَ المكسور صَبْرَ
و مُدَّ يديكَ للرحمَنِ دوماً
فرَبُّكَ لن يَرُد يديكَ صِفرَ
و نشرت للعديد و الصحف الخبر، و منهم كاتب هذه السطور، و اليوم السابع، حَتَّى أنَّ
الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، كرر نفس القصيدة لاحقاً، ذاكراً أنها كلمات ( إيليا أبو
ماضي).
قال القصير في تغريدته شاكراً و موضحاً إسم الشاعر الحقيقي الذي كتب القصيدة، و
هو الشاعر اليمني عبالغفَور عبدالله.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كاظم الساهر يُنهِي سوء الفهم ويُعِيدْ “الشِعر لصاحِبه” اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.