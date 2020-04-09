عدن .. صندوق الطرق يفتح مظاريف مناقصة مشروع صيانة طريق راس العارة - المخا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 عقدت لجنة فتح المظاريف بصندوق صيانة الطرق والجسور اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور وعضوية نبيل جوهر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالصندوق ومعاذ الشبوطي مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الإدارة وفاطمة الحمادي سكرتارية اللجنه ..

Advertisements حيث جرى خلال الاجتماع فتح المظاريف للمناقصه رقم 6 للعام 2020م والمتعلقة بمشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق راس العاره - المخاء بطول 228 كيلو متر والذي يربط بمحافظتي لحج و تعز .. وكانت اللجنة قد قامت باحالة المظاريف لستة مؤسسات وشركات تعمل في مجال مقاولات الطرق إلى لجنة التحليل والبث

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