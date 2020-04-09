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إصابة مسنة وطفل جراء قصف حوثي بحيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

إصابة مسنة وطفل جراء قصف حوثي بحيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أصيبت مسنه في ربع الحضرمي وطفل في حارة السنة بمدينة حيس جراء معاودة المليشيات القصف على الأحياء السكنية،بالحديدة.

 

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وأفادت مصادر محلية في حيس أن المسنه تقية محمد حسن حضرمي البالغة من العمر 50 عام، والطفل محمد عبدالله فيصل الشميري أصيبا بشظايا قذائف هاون أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهم في حيس.

 

 

 وأضافت المصادر أن الطفل محمد فقد عيناه بسبب القصف الحوثي ووصفت حالته بالخطيرة، فيما تعرضت منازلهم لدمار وأضرار بالغة.

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