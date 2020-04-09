شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مسنة وطفل جراء قصف حوثي بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 أصيبت مسنه في ربع الحضرمي وطفل في حارة السنة بمدينة حيس جراء معاودة المليشيات القصف على الأحياء السكنية،بالحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في حيس أن المسنه تقية محمد حسن حضرمي البالغة من العمر 50 عام، والطفل محمد عبدالله فيصل الشميري أصيبا بشظايا قذائف هاون أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهم في حيس. وأضافت المصادر أن الطفل محمد فقد عيناه بسبب القصف الحوثي ووصفت حالته بالخطيرة، فيما تعرضت منازلهم لدمار وأضرار بالغة.

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